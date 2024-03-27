AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla, Kartal ve Ataşehir’de şehir turu yaparak seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Kurum, “Ataşehir’i hak ettiği hizmetleri sizlerle birlikte getireceğiz. İstanbul’un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla, Kartal ve Ataşehir’de şehir turu yaparak seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Kurum’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, MHP Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Sokak sokak gezip vatandaşları selamlayan Murat Kurum, meşaleler yakılarak karşılandı. Vatandaşlar ise Kurum’a konuşması sırasında alkışlar ve sloganlarla destek verdi.

“31 Mart’ta Kartal’a gerçek belediyecilik gelecek”

Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Murat Kurum, "31 Mart’ta Kartal’da sağlam adamları destekleyecek miyiz? Biz sizleri çok seviyoruz, sizler için bundan önce nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. İstanbul’umuz için, vatandaşımız için, Kartal’ımız için çalışacağız. 31 Mart’ta İstanbul’a, Kartal’a gerçek belediyecilik ve hizmet belediyeciliği gelecek. Biz eser adamlarıyız, biz hizmet adamlarıyız. Bizler eserimizi yapmak için zor günde gece gündüz çalışırız, gece gündüz koştururuz. Bundan önce nasıl afetlerde koşturduysak aynı şekilde koşturacağız” dedi.

Murat Kurum, Ataşehir’deki konuşmasında ise, "Ataşehir Naim Başkanım ile birlikte hizmetlere kavuşacak. Biz sizleri çok seviyoruz. Bundan önce nasıl çalışıp, koşturduysak yine çalışacağız, yine koşturacağız. İstanbul söz verip tutanları göremiyor. Sözlerini hatırlamıyorlar. Biz sözümüzü bundan önce tuttuğumuz gibi yine tutacağız. Milletimizin elini tutacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz, hep birlikte ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz. Ataşehir’i hak ettiği hizmetleri sizlerle birlikte getireceğiz. İstanbul’un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız. Sizlerle birlikte çalışıp, sizlerle birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.

“31 Mart akşamı Ataşehir’in evladı olmaya geliyoruz”

İstanbul’u emanet şehir olarak tanımlayan Kurum, “Bu şehir bize Sultan Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal’in, rahmetli Erbakan hocamızın, Alpaslan Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve 22 yıldır bu ülke için gecesini gündüzüne katan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. 31 Mart akşamı İstanbul’un başkanı, İstanbul’un kardeşi, Ataşehir’in evladı olmaya geliyoruz. İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz. İstanbul’un kaynağını İstanbul’a, Ataşehir’e harcayacağız. Türkiye Yüzyılı’nın önsözünü İstanbul’dan yazacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.