İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin, çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini duyurdu.

VALİLİK DUYURDU

Yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevlerinden uzaklaştırılmaları üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin, başkan vekillerini seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü toplanacağı belirtildi. Toplantıların, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda saat 13.00’te ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da yapılacağı kaydedildi.

İMAMOĞLU VE ÇALIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı anımsatılarak, "Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mehmet Murat Çalık’ın, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.