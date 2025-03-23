Dengeli beslenme her zaman çok önemli olması ile birlikte özellikle Ramazan ayında yeme içme düzeninin değişmesiyle daha da önemli bir hale geliyor. Ramazan ayında oruç tutanların en çok dikkat etmesi gereken öğünlerin başında sahur geliyor. Sahur yapmadan oruç tutmak gün boyu halsizlik, baş ağrısı, kan şekeri düşüklüğü gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Medicana Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Cansu Arslan, düzenli bir şekilde sahura kalkarak oruç tutulması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar günlük yaşantısında bir koşuşturma halindeyken sahura kalkmamayı tercih edebiliyorlar ya da uyanamayabiliyorlar. Bu durum kişilerde ani kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğüne, baş ağrısı gibi farklı sağlık problemlerine sebep olabileceği için çok doğru bir davranış değil" dedi.

"Süreci düzgün yönetmeliyiz"

Cansu Arslan, sahur yapmadan iftar yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Ramazan ayını yarılamamıza rağmen üzerinde durmamız gereken noktalar var. Bu noktadan birisi sahura kalkmadan oruç tutulması. İnsanlar günlük yaşantısında bir koşuşturma halindeyken sahura kalkmamayı tercih edebiliyorlar ya da sahura uyanamayabiliyorlar. Bu durum kişilerde ani kan şekeri düşüklüğü, tansiyon düşüklüğüne, baş ağrısı gibi farklı sağlık problemlerine sebep olabileceği için çok doğru bir davranış değil. Sahur yapmamak yerine uyumadan önce ara öğün olarak sandviç, süt-meyve ya da haşlanmış yumurta gibi kolay seçenekler tüketilebilir. Bu tarz protein içeriği yüksek ve gün içerisinde bizi tok tutabilecek, kan şekerimizi ve tansiyonumuzu dengeleyecek besinleri tercih etmek önemlidir. O yüzden bizler sahur yapmadan iftar yapılmamasını öneriyoruz. Günlük hayatın koşuşturmasını dikkate alacak olursak bir gün sahur yapmadan oruç tutmak çok fazla sorun teşkil etmeyecektir. Ancak bunu bir düzen haline getirip sahur yapmadan oruç tutmamalıyız. Bayrama kadar ki süreci bu şekilde düzgün yönetmeyi amaçlamalıyız" dedi.

"Su tüketimi önemli"

Toplumumuzda sahura kalkmadan daha hızlı kilo verileceğine dair bir algı olduğunu belirten Arslan, "Bir de toplumumuzda sahuru yapmasam daha hızlı kilo veririm diye bir algı var. Bu fikirle çıktığımız da iftara kadar daha çok acıktığımız için iftarda bir anda hızlı yemeye başlıyoruz, kilo verme sürecini çok iyi değerlendiremiyoruz. O yüzden kilo verme sürecinde de sahur öğününün yapılmasını öneriyoruz. Ramazanda su tüketimi de bir diğer önemli nokta. İyi su içmek iftara kadar dinç bir şekilde durmamızı sağlayabilir. Su tüketiminde ise bir anda litre litre su tüketmek yerine saat başı 1 bardak olacak şekilde güne yayılmış bir su tüketimimiz olmalı. Aralarda şekersiz çay, sade maden suyu, ayran, cacık gibi farklı sıvı kaynaklarını da yer vermeliyiz. Zencefil, melisa, adaçayı gibi sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığımızı destekleyen bitki çaylarını da tercih edebiliriz" diye konuştu.