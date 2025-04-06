İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen Sanat Rotası programı, Nisan ayında dopdolu bir içerik ile sanat tutkunlarını bekliyor.

Sanatseverler 13 Nisan’da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 19 Nisan’da Borusan Contemporary ve 26 Nisan’da Elgiz Müzesi’ni ziyaret edebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ, Sanat Rotası programı ile sanatın zengin dünyasına derinlemesine bir yolculuk fırsatı sunarken katılımcılar, rehberli turlar eşliğinde mekânları ve eserleri keşfederken, sanatın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı da buluyor.

Sanat Rotası, ziyaretçilerine İstanbul’un sanat dünyasını ve kültürel mirasını daha yakından tanıma imkânı oluşturuyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 13 Nisan Saat: 12.00

Türk Resmini İzlemek - Kalıcı Sergi

Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na armağan olarak 29 Ekim 2023 tarihinde ziyarete açılan sergi, Türk resim ve heykel sanatının gelişimine ışık tutmak amacıyla Prof. Dr. Gül İrepoğlu küratörlüğünde; kronolojik, tematik ve kavramsal olarak hazırlandı. “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergi, müzenin beşinci ve dördüncü katında konumlanıyor.

Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler -Süreli Sergi

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin, “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” başlığını taşıyan ikinci süreli sergisinde, natürmortlar başta olmak üzere yeme içme temasının işlendiği resim ve heykeller izleyiciyle buluşuyor. Serginin küratörlüğünü, müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlenirken, sergide 200’ü aşkın sanat eseri görülebilir.

Borusan Contemporary - 19 Nisan Saat: 10.30

Geçici Sergi: Doug Aitken: İçimdeki Şehir – Dünyaca ünlü sanatçı Doug Aitken’in içsel keşiflere çağıran eseriyle, şehre ve insan ruhuna dair benzersiz bir bakış açısı.

Koleksiyon Sergisi: Ebedi Prelüd: Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun nadide eserleriyle sanatın geçmişi ve bugünü arasında bir köprü kurun.

Elgiz Müzesi - 26 Nisan Saat: 12.00

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olan Elgiz Müzesi, ‘’Gelecek Renkli Günler” isimli yeni sergisiyle sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. 2021’de Yıkılan Hayaller, 2023’te ise Hayata Dönüş sergileriyle başlayan bu sanat serüveni, Gelecek Renkli Günler ile daha da renkleniyor.