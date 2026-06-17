İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 2026 yazının ilk açık hava konseriyle ilçe halkının karşısına çıktı. Heykel meydanında düzenlenen konserde, sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Türk sanat müziğinin sevilen eserleri koro ve solo performanslarla seslendirildi.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, birbirinden değerli eserleri başarıyla icra ederek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Meydanı dolduran vatandaşlar, konser boyunca eserlere eşlik ederken, müziğin eşsiz atmosferiyle keyifli anlar yaşadı. İnegöl Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinin yer aldığı program, dinleyicilerden tam not aldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konseri vatandaşlarla birlikte izledi. Program boyunca sanatseverlerle bir araya gelen Başkan Taban, konser sonunda sahneye gelerek kısa bir selamlama konuşması yaptı. Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu ifade eden Başkan Taban, “İnegöl olarak böylesine güzel bir ekibe, koroya sahibiz. Böyle güzel gecelerde bizleri yalnız bırakmayan sizin gibi kıymetli hemşerilere sahibiz. Bu meydanda yapılan programlardan da ayrıca keyif alıyorum. Allah nasip etti burayı düzenledik, güzel bir görünüme ve daha kullanışlı bir yapıya çevirdik. Meydanın ilk ihalesini yaparken o gün bir hayal kurmuştum, demiştim ki etkinliklerimizi, programlarımızı, buluşmalarımızı bu merkezde yapalım. Bu tabloyu görüyor olmakta da beni ayrıca mutlu ediyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda vatandaşlar, başarılı performanslarından dolayı Şef Diler Yalaza ve koro üyelerini uzun süre alkışladı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahnelediği konser, katılımcıların hafızalarında iz bırakan özel bir etkinlik olarak tamamlandı.