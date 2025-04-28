İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde 3 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda 52 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu belirten Kasapoğlu, İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine "Hayır, yoktur. Halen belediyede memur olarak görev yapmaktayım" dedi.

Kasapoğlu, verilen bir şikayet dilekçesinde reklam alanına ilişkin mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığına yönelik iddialar üzerine "Ben 2019 yılı itibarıyla İBB’ye Özel Kalem Müdürü olarak atandım. Özel Kalem Müdürü olarak görevim belediye başkanımızın talimatıyla, belediyedeki diğer birimlerle belediye başkanımızın koordinasyonunu sağlamak, toplantılarını planlamak, randevularını organize etmekten, yurttaşlarımızla görüştürmekten sorumluyum. Yukarıda bana sorulan hususlar görevimle bağlantılı değildir, alakam da yoktur" ifadelerini kullandı.