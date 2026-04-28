İstanbul Şişli ve Fatih'te 2 hırsız, metro ve tramvayda gözüne kestirdikleri 3 turistin cüzdan ve paralarını çaldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İlk olay 21 Mart Cumartesi günü Şişli'de bulunan metroda meydana geldi. Mısır'dan turist olarak Türkiye'ye gelen M.T.'nin içerisinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik, ehliyet ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin metrodaki hırsızlık anlarına dair güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Polis ekipleri çalışmalarını devam ettirirken, 4 Nisan Cumartesi günü Şişhane metro istasyonunda Hindistanlı K.M.'nin cüzdanı, 15 Nisan Çarşamba günü Fatih T1 Tramvay Hattı Gülhane Durağında Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolar parası çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda 3 hırsızlık olayını da aynı şüphelilerin yaptığını tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheli R.C. (46) ile Y.M. (46), 21 Nisan Çarşamba günü ekiplerin Fatih'te yaptığı operasyon sonucunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin suç kayıtları olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.