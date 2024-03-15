İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın ifade vermek üzere Savcılığa çağırılmıştı.

Keleş ifade vermek üzere adliyede

Dün şüpheliler Özgür Nas ile Can Poyraz’ın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na ifade vermesinin ardından, bugün İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Şüpheli Keleş yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade verme işleminin ardından adliyeden ayrıldı.