Tıp tarihine adını yazdıran İbn-i Sina, eserlerinde de yer verdiği ve birçok faydası bulunduğunu belirttiği besin Kuru Kayısı'dır. İbn-i Sina kuru kayısının faydaları arasında kas sağlığının gelişime iyi geldiğini belirtiyor.
Potasyum açısından zengin olan kuru kayısı böylece kalp ve kas sağlığı için vazgeçilmezdir. Ayrıca A, C, E vitaminleri ile potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir
Ancak kuru kayısıyı günde 4 adetten fazla tüketilmemelidir.
Kuru kayısının faydaları nelerdir?
1-Kuru kayısı cilde iyi gelir.
2-Kalp sağlığını destekler
3-Sindirim sistemini düzenler
4-Göz sağlıpını korur.
5-Anemiye karşı etkilidir.
Kaynak: HABER MERKEZİ