Tıp tarihine adını yazdıran İbn-i Sina, eserlerinde de yer verdiği ve birçok faydası bulunduğunu belirttiği besin Kuru Kayısı'dır. İbn-i Sina kuru kayısının faydaları arasında kas sağlığının gelişime iyi geldiğini belirtiyor.

Potasyum açısından zengin olan kuru kayısı böylece kalp ve kas sağlığı için vazgeçilmezdir. Ayrıca A, C, E vitaminleri ile potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir

Ancak kuru kayısıyı günde 4 adetten fazla tüketilmemelidir.

Kuru kayısının faydaları nelerdir?

1-Kuru kayısı cilde iyi gelir.

2-Kalp sağlığını destekler

3-Sindirim sistemini düzenler

4-Göz sağlıpını korur.

5-Anemiye karşı etkilidir.