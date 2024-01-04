Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, son yıllarda kazanılan başarıların ardından Türkiye’de insanların cimnastik ile ilgili daha çok bilinçlendiğini söyledi.

Artistik cimnastikte 2019 yılında Almanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk cimnastikçi ünvanını elde eden İbrahim Çolak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda hem bireysel hem de takım olarak birden fazla madalya hedeflediklerini vurgulayan Çolak, "Tokyo’dan sonra Paris Olimpiyat Oyunları’na ilk defa takım olarak katılmaya hak kazandık. Kota alan tüm arkadaşlarımı ve ekibi tebrik ediyorum. Gerçekten kolay bir şey değil. Orada takım olarak yarışacağız. Aynı zamanda bireysel hedeflerimiz de var, onlar için de yarışacağız. Öncelikli hedefimiz her zaman takımdı ve böyle olmaya da devam ediyor. Antrenman programlarımız planlandı. Bunun önceden planlanması çok önemli. Antrenman programlarımız şu anda yüklenme zamanı olduğu için bizi biraz zorluyor. 2024 yılı içerisinde daha kendimizden emin bir şekilde devam edeceğimize ve yaptığımız antrenmanların bize güzel sonuçlar olarak geri döneceğine inanıyorum. Hedefimiz Paris Olimpiyat Oyunları’nda, Tokyo’da Ferhat Arıcan arkadaşımızın kazandığı bronz madalyanın üstüne koymak, birden fazla madalya kazanmak. Bu gümüş olur, altın madalya olur. Bunu başarmayı hedefliyoruz. Biz de bu kapasite çok fazla var. Potansiyelimiz gerçekten çok yüksek. İnşallah bunu Paris’te tam anlamıyla gösterebileceğiz" diye konuştu.

"Biz başarı elde ettikten sonra insanlar cimnastik ile ilgili bilinçlendi"

Son yıllarda kazanılan başarıların ardından Türkiye’de cimnastik sporuna olan bakış açısının olumlu yönde değiştiğinin altını çizen milli sporcu, "Bana önceden cimnastikle ilgili çok komik sorular soruluyordu. ’Cimnastik bir kız sporu değil mi?’, ’Cimnastikle bu vücudu nasıl yaptın?, Öyle bir şey olmaz’ gibi sorular soruluyordu. Biz başarı elde ettikten sonra cimnastik medyada daha çok gündem oldu ve insanlar bu konuda daha da bilinçlendi. Böyle sorular soran artık kalmadı. Bunun yanında genç sporcular ve aileleri, cimnastiği o kadar öğrendi, bilinçlendi ki hem çocuklar cimnastikçi olmak istiyor, cimnastik yapmak istiyor hem de aileler çocuklarını bütün sporların temeli olan cimnastikle spora başlatmak istiyor. Bu konuda da tabii ki aldığımız başarılar çok büyük bir etken. Buna ön ayak olabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Türk sporunda bir değişim oldu. Cimnastik zaten dünyada çok popülaritesi olan bir spor branşı ve artık bu Türkiye’de de böyle olmaya başlıyor. Tabii ki daha ulaşamadığımız çok yerler var. Ama son 5 yıla baktığımızda o ilerlemeyi görebiliyoruz. Böyle olması hedeflerimizi başardığımız ve daha büyük hedeflere de ulaşacağımız anlamına geliyor" dedi.

"Genç sporcular kendilerine imkansız gibi görünen hedefleri koysunlar"

İbrahim Çolak, ’Cimnastik ile ilgilenmek isteyen genç sporculara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?2 sorusuna ise, "Spor hayatlarına cimnastikle başlamalarını tavsiye ederim. Çünkü cimnastik bütün sporların temeli. Ama herkesin yatkınlığı, fiziksel yapısı, genetiği çok farklı. O yüzden illa cimnastikçi olsun diye değil ama spor yapmalarını tavsiye ediyorum ve o sporda da kendilerine büyük hedefler koysunlar. Başkaları tarafından imkansız gibi görünen hedefleri koysunlar. Böyle olduğu takdirde o hedefe doğru giderken zaten birçok başarı elde ediyorsunuz. En sonunda da herkesin o imkansız gibi baktığı hedefi, başarıyı siz kazanıyorsunuz. Şu anda baktığınızda ilkleri başarmış sporcuların, şampiyon sporcuların o başarıya giden yoldaki hikayeleri birbirine çok benziyor. Herkes fedakarlık yapıyor, sabrediyor, çok çalışıyor. Eğer pes etmezlerse o imkansız gibi görünen hedefe ulaşmış, ismini tarihe yazdırmış ve ülkesi için çok büyük bir başarıya imza atmış oluyorlar" şeklinde cevap verdi.

"Cimnastikte çok güçlü bir jenerasyon geliyor"

Aktif sporculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra bilgi ve tecrübelerini genç sporculara aktarmak istediğine de değinen 28 yaşındaki cimnastikçi, "Şu anda ’Şu isim var’ diyemem ama jenerasyon olarak çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Bizim gözümüz arkada kalmayacak. Ben bundan eminim. Tabii ki sporculuk kariyerimiz bittikten sonra da bizden sonraki nesil için bildiklerimizi, tecrübelerimizi en iyi şekilde aktarıp, onların da bizlerin elde ettiği başarılara ulaşmasını sağlayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Biz çok şükür bu başarıları elde ettik ve onların da belki ufkunu genişletmiş olduk. Bu noktada da bir öncü olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.