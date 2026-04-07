Konser sonrası evine geçen İbrahim Tatlıses, gece saatlerinde aniden sağlık sorunu yaşadı. Evinde fenalaşan sanatçının yakınları, durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye sevk edilen Tatlıses’in sağlık durumunun stabil hale getirildiği öğrenildi. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından ailesi ve yakınları da hızla hastaneye akın etti.

Doktorların tedavi sürecini yakından izlediği, Tatlıses’in ise şimdilik gözetim altında tutulduğu bildirildi. Öte yandan ünlü türkücünün rahatsızlığının bir virüs kaynaklı olabileceği iddiaları da gündeme geldi; ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.