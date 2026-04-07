İnegöl Belediyesi’nin şehrin gelişimine akademik bir bakış açısı sunmak adına 2021 yılında başlattığı Akademik Destek Programı kapsamında, üçüncü dönem için kayıt süreci başladı. İlk iki dönemde İnegöl’e dair 5 doktora ve 10 yüksek lisans tezinin hazırlanmasını sağlayan Akademik Destek Programının yeni dönem duyurusu için bugün İnegöl Belediye binasında basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Cihad Doğan ve encümen üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında, 07 Nisan 2026 ve 31 Aralık 2027 dönemini kapsayan Akademik Destek Programının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

GENÇLİK GÜCÜMÜZÜ EN DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Eğitime ve gençliğe yaptığımız tüm yatırımlar bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi 2026 yılını da Gücümüz Genç sloganıyla Gençlik Yılı ilan etmiştik. Burada biz gençlerimizi merkeze alan, kapsayıcı ve yenilikçi birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada pek çok çalışma yaptık, daha pek çok çalışmayı da yapmak istiyoruz. Şehrimizde yaklaşık 137 bin kişilik 0-29 yaş arası genç nüfusumuz var. Bu bizim gücümüz ve bu gücü en doğru şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda gençlerimizin akademik gelişimlerine katkı sunan önemli projelerimizden biri olan Akademik Destek Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

BUGÜNE KADAR 5 DOKTORA VE 10 YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLANDI

Akademik Destek Programı’nın geçmiş yıllarda da yapılan bir uygulama olduğunu hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugüne kadar bu kapsamda neler yaptık? Destek programının ilk iki döneminde toplamda 15 tane başarıyla yürütülen proje gerçekleşti. Doktora ile ilgili; Sedat Özçalık, Özge Acun, İmren Kuşcu, Canan Baysal ve Sita Kone isimlerinde 5 arkadaşımız farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Yüksek Lisansta da 10 arkadaşımız; Sevgi Yeşilyurt, Elif Şimşek, Ezgi Koyun, Neslihan Gök, Bilal Karasu, Halil İbrahim Kızılkaya, Büşra Yaşar, Adem Avşar, Hafize Temiz, Berfin Güngör isimli arkadaşlarımız; Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Mimarlık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Jeoloji Mühendisliği, Tarih, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gastronomi, Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler gibi alanlarda çalışmalar yapmış.”

AMAÇ ÖĞRENCİLERİ İNEGÖL ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMAYA TEŞVİK ETMEK

“Bu süreçte temel amacımız neydi? Öğrencilerimiz hangi üniversitede olursa olsun, konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, kendi branşına göre şehrimize dair araştırma yapsın. Burada akademik çalışma yapan öğrencilerimize çeşitli destekler vererek şehrimizle ilgili çalışma yapmaya teşvik edelim istedik. Elde edilen sonuç ve yapılan çalışma üzerinden de şehir olarak kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu 2021 yılından bu yana başarıyla uyguladık. Devamının da gelmesini istiyoruz. Ayrıca şehrimizin geçmişine ışık tutarak geleceğine yön veren Şehir Araştırmaları Merkezi gibi çalışmalarımız da var.”

DESTEK PROGRAMI KİMLERİ KAPSIYOR

“Akademik Destek Çağrımız kimi kapsıyor? Bu çağrı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden, enstitülere kayıtlı, tez önerisi ilgili Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda herhangi bir alan kısıtlaması yok. Akademik Destek Programı; 07 Nisan 2026 – 31 Aralık 2027 tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır. Program kapsamında; 25 yüksek lisans ve 25 doktora tez çalışması desteklenecektir.”

TOPLAMDA 2 MİLYON TL’LİK DESTEK SAĞLANACAK

“Akademik Destek Programı kapsamında başvurusu onaylanan kişilere maddi ve maddi olmayan çeşitli destekler sağlanacaktır. Maddi destekler kapsamında; Yüksek lisans tez çalışmaları için 25.000 TL, Doktora tez çalışmaları için 50.000 TL destek verilecektir. Bunun haricinde ilave destekler de var. Konaklama, İnegöl içi ulaşım, rehberlik hizmeti, talep edilen veri ve bilgi paylaşımı gibi imkanlar sağlanacak. Toplamda yaklaşık 2 milyon TL’ye yakın bir destek sağlanmış olacak. Maddi desteklerin %50’si araştırma sürecinde, kalan %50’si ise çalışmanın tamamlanarak ilgili enstitü tarafından kabul edilmesinin ardından ödenecektir.”

BAŞVURU SÜRECİ

“Programdan faydalanmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini [email protected] adresine WIP dosyası formatında iletecek. Başvurular İnegöl Belediyesi bünyesinde oluşturulan Bilimsel Çalışmalar Destek Kurulu tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar 15 gün içerisinde adaylara mail ve telefon yoluyla bildirilecektir. Detaylı bilgi almak isteyen adaylar, İnegöl Belediyesi Şehir Araştırmaları Merkezi’ne 0224 715 10 10 numarası üzerinden; 1571-1572-1573 dahililerinden ulaşabilirler.”

İNEGÖL’E TANIMLI 155 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZİ BULUNUYOR

“Şu an önceki zaman dilimlerinde yapılmış İnegöl’e tanımlı 155 yüksek lisans ve doktora tezi bulunuyor. İnegöl’e dair YÖK’e kayıtlı ilk Tez, Mustafa Öncer’e ait 1984 tarihli “İnegöl'de çeşitli ölçeklerdeki mobilya işletmelerinin sosyo-ekonomik analizi” Yüksel Lisans tezi bulunmaktadır. Bu çalışmaları şehrimizde de herkesin erişebileceği şekilde Nöbetçi Kitaphanelerimizde İnegöl kitaplıklarında sunuyoruz. Nöbetçi Kitaphanelerimizde Akademik Tezler Köşesi ile Bursa ve İnegöl Köşesi oluşturduk. Özellikle gençlerimiz şehirlerinin adı geçen edebi eserleri okusun, akademik çalışmaları incelesin, İnegöl’ü farklı bakış açılarıyla da görüp keşfedebilsin istiyoruz. İnegöl Belediyesi olarak Şehir Araştırmaları Merkezimizin çalışmalarıyla; bilimi desteklemeye, akademik üretimi teşvik etmeye, üniversitelerimizle istişare ve iş birliğine, şehrimizin geleceğine katkı sunacak çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz.”

İNEGÖL’E 4 YENİ NÖBETÇİ KİTAPHANE KAZANDIRILACAK

“Bu çalışmalarımızla birlikte İnegöl’de 5 olan Nöbetçi Kitaphanelerimize 4 merkez daha eklemek için gayretimiz devam ediyor. Bu merkezleri biraz daha mahallelere yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Alanyurt köy içi, Alanyurt Yunus Emre Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Akhisar Mahallesinde 4 yeni Nöbetçi Kitaphaneyi bu dönem şehrimize kazandırmak istiyoruz.”