İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki tüm polislere 2025 yılı itibariyle yaka kamerası takılacağını duyurdu. Kameralar, yüz tanıma sistemiyle donatılacak.

Türk Polis Teşkilatı'nın kamuoyunda şeffaflığını artırmak ve vatandaş ile polis arasında yaşananların kayıt altına alınması için dikkat çeken bir karara imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, 2025 yılında polis memurlarına, uzaktan takip edilebilecek şekilde yaka kamerası takılacağını duyurdu.

Yerlikaya, "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek." dedi.