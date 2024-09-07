Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yerlikaya, şimdilik herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " ifadelerini kullandı.