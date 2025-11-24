Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre; Kırmızı bültenle aranan 7, ulusal seviyede aranan 2 kişi Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan ile yürütülen işbirliği sonucu Türkiye’ye getirildi.

EGM Interpol–Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik ve Asayiş birimlerinin koordineli çalışması sonucu yakalanan isimler şöyle açıklandı:

• Almanya’da; “Çocuğu kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlarından aranan M.Ç., “Kasten öldürme” suçundan aranan S.G., “Cinsel suçlardan” aranan V.Y.

• ABD’de; “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan aranan A.S.Ö.

• Arjantin’de; “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan O.K.

• Bosna Hersek’te; “Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından aranan G.A.

• İran’da; “Suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan G.A.

• Birleşik Arap Emirlikleri’nde; “Suç örgütüne üye olma, uyuşturucu ithali ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü.

• Yunanistan’da; “Uyuşturucu ticareti” suçundan ulusal seviyede aranan K.A.

Yakalanan kişilerin tamamının Türkiye’ye iade edildiğini belirten Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.