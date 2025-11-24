Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Göl yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan ve sabah mesaiden çıkan Furkan V.(24) idaresindeki 16 BDD 560 plakalı motosiklet, Göl yolu üzerinde yavaşlayan trafikte emniyet şeridinde ilerlerken karşı yönden gelip yol üzerindeki bir iş yerine giriş yapmak isteyen Vahdettin A.(40) idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobile çarptı.



30 metre savruldu

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Furkan V. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ömer E.(22) yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü. Kazayı farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı iki kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı iki kişinin bacağında kırıklar olduğu belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA