

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammet D.(25) yönetimindeki 16 ACR 312 plakalı kamyonet Bursa Ankara karayoluna çıkış yaptığı sırada karayolu üzerinde seyir halinde olan bisiklet sürücüsü Gürkan A.(33) çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ