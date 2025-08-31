İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret ederek stantları gezip bilgi aldı. Yerlikaya, TEKNOFEST festivallerine katılanların sayısının her geçen gün daha da arttığını ifade ederek, "TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu festival gerçekten çok büyük bir iz bırakıyor" dedi.

"TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti. Yerlikaya’ya İstanbul Valisi Davut Gül, Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin eşlik etti.

TEKNOFEST’in dünyanın her yerinde büyük iz bıraktığını belirten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir gururla, iftiharla belirtmek isterim ki TEKNOFEST’ler başladığı günden bu yana gençlerimiz başta olmak üzere yediden yetmişe, bütün aileler, aziz milletimizin TEKNOFEST festivallerine katılan sayıları her geçen gün daha da artıyor. TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu festival gerçekten çok büyük bir iz bırakıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan beri gelinen nokta savunma sanayimizde, iç güvenlikle ilgili tüm tedariklerimizde başlangıçta ilk gelinen yıllarda yüzde 20’den artık yüzde 83-82 bandına geldi ve burada da durmayacağını biliyoruz. Daha ileriye gidecek. Yine sadece kendi tedariğimiz değil. Hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik, bizim birimlerimizdeki tedariklerimizin her biri sadece hem kendi kullanımımız hem de ihracatla ilgili rakamlar da hep göğsümüzü kabartıyor. Büyük bir gurur duyuyoruz. Geçen yıl 7,5 milyar doları aştık. Ama önümüzdeki yıllarda bu rakamlar çok çok daha yukarıya çıkacağına biz de inanıyoruz artık dünya da inanıyor. İçişleri Bakanlığı olarak biz ’TEKNOFEST Mavi Vatan’, yani mavi vatan noktasında yapılan bu ilk TEKNOFEST’te gerçekten güçlü bir şekilde katılım sağladık. Sahil Güvenliğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve AFAD olarak bizim iç güvenlik noktasında arama kurtarma noktasında, özellikle AFAD, jandarma, emniyet. Şunu söyleyelim, denizlerdeki huzur ve güvenle ilgili esenlikle ilgili yapmamız gereken kanunun bize emrettiği ne varsa bütün bunları büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dünyanın en başarılı komutanlıklarından olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, gerçekten dünyada en başarılı, en gözde olan komutanlıklardan birisidir. 470 bin kilometrekare mavi vatanda öncelikle huzur, güvenliği temin etmek biraz daha detayına girecek olursak, kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göçle mücadele, göçmen kaçakçılığın organizatörleriyle mücadele, diğer suç ve suçlularla mücadelenin denizde olanlarıyla ilgilenen her biri ama bir temel görevimiz var ki; denizlerimizdeki can güvenliğiyle ilgili özellikle arama kurtarmayla ilgili olan görevimiz de dünyada en iyi yapan teşkilatlardan birisidir. İçinde bulunduğumuz güven korveti, yaklaşık 90 metreye yakın uzunlukta olan bu 10 yaşındaki, yine yüzde 70’e yakın kendi yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz bu gemimiz de Sahil Güvenlik deniz unsurlarının içerisinde en gözde gemilerimizden birisi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Yerlikaya, "Her geçen gün bir önceki günden her geçen yıl, bir önceki yıldan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri ailesi olarak onun destek ve himayeleriyle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda biz bu yüzyılı bu asrı, Cumhurbaşkanımızın işaretiyle Türkiye Yüzyılı yapmak hedeflerine ulaşmak ama bu noktada huzurun yüzyılı olma noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurun yüzyılıyla da ilgili hem denizde Sahil Güvenlik, kırsalda jandarmamız kendi görev alanında hem de emniyetimiz değerli arkadaşlar. Şehirlerimizde huzurla ilgili kendilerine düşen görevi cansiparhane yapmaya devam edecekler. Ben özellikle TEKNOFEST Mavi Vatan’ın kıymetli vatandaşlarımızla, aziz milletimizle buluşmasına, bu noktaya gelmesine emek veren, emeği olan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Gelen vatandaşlarımızda gerçekten çok büyük bir gurur var. Çok büyük bir takdir var. Onların takdirleri onların destekleri bizim üzerimizde olduğu müddetçe Allah’ın izniyle, teknoloji dünyada nereye gidiyorsa biz savunma sanayinde ve iç güvenlikle ilgili diğer her sektörle ilgili teknolojinin bize vermiş olduğu bütün nimetleri aziz milletimizle beraber en güzel şekilde kendi envanterimize ve dostlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu güzel gelişmeler dostlarımıza güven, düşmanlara bilinen bilinmeyen açık gizli düşmanları da tedirgin etmek, onlara da korku salmak içindir. Biz barışa, huzura inanıyoruz" dedi.