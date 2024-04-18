İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sulusaray ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ve diğer ilgili kurumların saha incelemelerine başladığını duyurdu. Yerlikaya, şu anda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde , 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.