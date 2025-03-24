Başvuran isimler arasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da var.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Savaş, daha öne Özgür Özel'in seçilmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na da itiraz etmişti. Savaş, 'şaibe' iddiaları nedeniyle ifade de vermiş, mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Savaş, mevcut yönetimin soruşturmalar sürerken olağanüstü kurultay kararı olamayacağını iddia etmişti.

Levent Çelik ve Hatip Karaaslan da CHP'nin olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşıyan isimler oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanma ihtimaline karşı 3 gün önce 21 Mart Cuma günü olağanüstü kurultay kararını duyurmuştu.