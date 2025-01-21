İstanbul’da düzenlenen “Narkokapan-8” operasyonunda uyuşturucu madde imalatçısı bir şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 106 kilogram sıvı metamfetamin, 34 kilogram kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve bir adet hassas terazi bulundu.

Uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, “Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir.” dedi.