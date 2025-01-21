İşte güncel altın fiyatları:

Kapalıçarşı’da gram altının alış fiyatı 3.099,05 TL, satış fiyatı 3.139,71 TL. Ons altın uluslararası piyasalarda 2.725,70 dolar alış ve 2.726,10 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altın 2.832,59 TL alış, 2.989,10 TL satış fiyatında. 14 ayar altın alış fiyatı 1.684,36 TL, çeyrek altın 5.077 TL, eski çeyrek altın ise 4.984 TL.

Yarım altın 10.155 TL, tam altın ise 20.247 TL alış fiyatıyla işlem görürken, satış fiyatları sırasıyla 10.247 TL ve 20.410 TL olarak belirlenmiş durumda.