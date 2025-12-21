Çorum’un Osmancık ilçesinde bazı tebliğciler, tekel bayilerini ziyaret ederek işletme sahiplerine tövbe etmeleri ve farklı bir iş alanına yönelmeleri yönünde çağrıda bulundu. Ziyaret sırasında tekel bayisinde dua edildi.

İşletme sahiplerinden Cem B. ise tebliğcilere, “Bizim işletmemizin dörtte üçü vergi olarak devlete gidiyor. O nedenle hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

Öte yandan tebliğcilerin ziyaret ettiği işletmenin birinde, yazı tahtasında yer alan “Alkollü telefon kullanmak tehlikeli ve yasaktır” ifadesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.