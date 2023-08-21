Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda buzdolabındaki şişe içinde bulunan sirke ruhunu içen 3 yaşındaki Sara, hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Sami-Fatma Alaaraj çiftinin 3 Yaşındaki çocuğu Sara, mutfaktaki buzdolabının kapağını açtı. Su zannettiği Sirke Ruhunu içen çocuk, fenalaştı. Fenalaşan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Çocuk tedavinin ardından Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.