Savunma ve enerji teknolojilerinde yerli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek üzere bir araya gelen Tumurly ve ASPİLSAN Enerji, IDEF 2025 Fuarı kapsamında stratejik ortaklık protokolüne imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İmza törenine İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Attila Dikbaş, Tumurly Teknoloji Sistemleri A.Ş. Kurucusu Furkan Yazıcı ile ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir katıldı.

İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 – 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda “Stratejik İş Birliği Anlaşması” ile savunma ve enerji teknolojilerinde milli kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen törende imzalanan anlaşma kapsamında, Tumurly’nin İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yüksek verimli rüzgar türbinleri, ASPİLSAN’ın yüzde 100 yerli enerji depolama çözümleriyle entegre edildi. İş birliği ile ASPİLSAN Enerji off-grid ve taşınabilir enerji sistemleri Tumurly küçük ölçekli rüzgar türbinleri ile hem askeri operasyon sahalarında hem de sivil uygulamalarda kullanılabilecek.

İmzalanan iş birliğiyle, özellikle NATO operasyonları gibi yüksek hareket kabiliyeti gerektiren görevlerde kullanılabilecek ileri düzey mobil enerji destek sistemleri geliştirildi. Taraflar, bu ortaklık sayesinde Türkiye’nin savunma sanayi vizyonuna katkı sundu.