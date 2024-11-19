İETT tarihinde ilk kez bu dönemde, diğer testlere ek olarak yenilenen motor sanki otobüs üzerindeymiş gibi test ünitesine bağlanarak dijital ortamdan tüm değerler görülecek ve kalite kontrolü daha da etkin yapılacaktır. Kar amacı gütmeyen toplu ulaşım hizmeti dünyanın birçok metropolünde merkezi ve yerel yönetimlerce sübvanse edilerek desteklenmektedir” şeklinde konuştu.

“Bir yolcudan elde edilen ortalama gelir 10,6 lira iken, ortalama gider ise 35 buçuk liradır”

Böylesine büyük bir kaynak karşısında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem yürüyen merdiven arızası ile karşı karşıyayız”

Programda AK Parti Grubu adına söz alan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Metrobüs yolculuğunda iki katına çıkılması mümkün değil. Geçmiş dönemdeki metrobüs uygulaması da 17 saniyede 1, 18 saniyede 1 çalışan bir sistemin 2 katına çıkması mümkün değildir. Vatandaşlara en uzak vaatte bulundunuz fakat İstanbullunun metrobüs ve otobüs çilesinin 2 katına çıkardınız. 2018, 2019 yılarındaki sembolik rakamları eleştirirken maalesef çok büyük harcamalarla İstanbul’da yaklaşık 1 milyarlık kaynağı asansör ve yürüyen merdivenlere ayırdınız. Böylesine büyük bir kaynak karşısında şu anda çok büyük sayılara ulaşan hem asansör hem yürüyen merdiven arızası ile karşı karşıyayız” cümlelerini kullandı.

“5 sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız dediniz. Ama var olan 10 metronun dahi 5 tanesi hizmete alınabildi”

Konuşmasına devam eden Özdemir, “2.6’dan önce 3.5’e ardından diğer artışlarla birlikte 20 liraya çıkan bir bilet var. Burada UKOME yerlerinin sizin tabirinizle 31 buçuk liraya çıkacak bilet fiyatının 20 lirada tutulabildiğini görüyoruz. Şu andaki fiyatı, enflasyon, mazot vs.dir. Dolar ve mazota göre ifade edeyim. 2019 yılında 2.16 lira olan bir biletin olduğu yerde 46 cente siz bir bilet alabiliyordunuz. Şu anda ne kadar 58 cent. Dolar bazında bile yüzde 26’lık bir artış söz konusudur. Mazota geçelim: litresi 0.41’2 tam bilet alırken şu anda 0.47’ye çıkmış durumda. Mazot nezdinde yüzde 14’lük artış söz konusu. Aktarmayı ücretsiz yapacağız dediniz ama öyle bir durumun olmadığını görüyoruz. 5 sene içerisinde metro hatlarını iki katına çıkaracağız dediniz. Ama var olan 10 metronun dahi 5 tanesi hizmete alınabildi. Geri kalan 5’inin yapım çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İETT’sinin kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiştir”

İBB yönetimini eleştiren Özdemir, “Uzun olmayan bir vadede artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İETT’sinin kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiştir. Bu boyutuyla meclisimiz ve CHP’li İBB yönetimimizin buradaki rakamları not alıp hızlı bir şekilde önlem almaları, giderlerini ölçülü bir şekilde yapmalarını ifade etmek istiyorum. Burada da bakın, geçmiş dönemde yapılan ihaleler var. Yandaşa peşkeş çekmeler gibi. CHP göreve geldi. Bizim yüzde 20 indirim ile verdiğimiz ihaleleri aynı şirketlere bir müddet yüzde 0 indirim ile verdi” diye konuştu.