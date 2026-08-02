Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Prusias Otel, mali sıkıntılar nedeniyle yaşanan iflas sürecinin ardından yeniden satışa sunuldu. Tesis için 70 milyon TL bedel belirlendi.

İFLAS SÜRECİNİN ARDINDAN YENİDEN PİYASADA

Demirtaşpaşa Mahallesi’nde yer alan Prusias Otel, 2019 yılında hizmete açıldı. İşletme döneminde ekonomik sorunlar yaşayan tesis, 2024 yılında iflas süreciyle gündeme geldi. İflas sürecinde UYAP üzerinden satışa sunulan otel için 31 milyon 470 bin TL muhammen bedel belirlenmişti.

OTEL VE ARSASI BİRLİKTE SATILIYOR

Tesis, aradan geçen sürenin ardından bu kez serbest satış yöntemiyle yeniden satışa sunuldu. Sahibinden.com’da yer alan ilana göre otel, binası ve üzerinde bulunduğu taşınmazla birlikte 70 milyon TL bedelle devredilecek.

YENİ YATIRIMCISINI BEKLİYOR

Bursa’nın merkezi noktalarından Osmangazi’de bulunan otel, mevcut yapısı ve arsasıyla yatırımcıların ilgisine sunuldu. Tesisin yeni sahibiyle birlikte yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.