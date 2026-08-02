Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre LPG’nin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren 2,45 TL artış yapılması öngörülüyor.

Benzin ve motorindeki son zamların ardından otogaz fiyatlarının da yükselmesi, araç sahiplerinin yakıt masraflarını daha da artıracak.

Petrol gerilimleri akaryakıt fiyatlarını vurdu

Motorinin litre fiyatına son olarak cuma günü 3,70 TL zam yapılmış, bu artışın ardından motorinin İstanbul’daki litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL’ye çıkmıştı. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 67,13 TL seviyesinde bulunuyor.

Enerji piyasalarında fiyatları yukarı çeken gelişmeler arasında ABD ile İran arasındaki savaşın yanı sıra Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerilim ve NATO destekli Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar gösteriliyor.