Balıkesir’de kurulan iftar çadırında gerginlik yaşandı.

İftar saatine kısa bir süre kala çadıra giren bir kadın, içeride bulunan bir erkek tarafından durduruldu.

Erkek, kadına oruçlu olup olmadığını sordu ve eğer oruç tutmuyorsa çadırdan çıkmasını istedi.

ORUÇ TUTMA KAVGASI

Bunun üzerine taraflar arasında bir tartışma yaşandı.

Kadın 'Sen kimsin benim oruçlu olup olmadığımı soruyorsun' diye bir erkeğe bağırdı.

ZABITA AYIRDI

Erkek şahıs da sessiz kalmayarak bağırınca kavga çıktı.

Karşılıklı bağırmaların olduğu olayda zabıta ekipleri araya girerek gerginliği yatıştırdı.