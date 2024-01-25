İGA İstanbul Havalimanı, havacılık güvenliği alanında önemli bir başarıya imza attı. United States Transportation Security Administration (TSA) ile gerçekleştirilen iş birliği ile Orta Asya ve Orta Doğu’daki ülkelerin güvenlik eğitimleri artık İGA İstanbul Havalimanı tarafından yürütülecek.

İGA Akademi bünyesinde yürütülen ve İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerden 2023 yılında, TSA’nın programına dahil Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerdeki havalimanlarında görevli 67 havalimanı güvenlik personeli faydalandı. 2024 yılı itibariyle Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt’ten olmak üzere 400’den fazla güvenlik görevlisinin İGA ‘da eğitim görmesi planlanıyor. Aynı zamanda Mısır, Irak, Umman gibi ülkeler de dahil olmak üzere bu yıl Nisan ayı içerisinde TSA yetkisindeki 10’dan fazla havalimanında da bu eğitimin verilmesi planlanıyor.

"Amacımız, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak"

İGA ile TSA arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, mevcut iş birliğinin bölge havalimanları için bir örnek teşkil ettiğini ve İstanbul Havalimanı’nın dünya çapında bir eğitim merkezi haline geldiğini kaydetti. Ayrıca Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı’nın bu başarısı, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir etki oluşturuyor. Amacımız, havacılık güvenliği alanında en yüksek standartları belirleyerek, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak. Bu gelişme, havalimanımızın, havacılık güvenliği eğitimleri konusunda bir marka haline geldiğinin ve sektördeki liderliğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

Kadın Personeller de yararlanacak

İGA’da verilen eğitim sadece güvenlik uygulamalarını değil aynı zamanda güvenlik ekipleri içerisinde kadın liderliğini güçlendirme ve kişisel gelişim eğitimlerini de kapsıyor. Güvenlik hizmetinde rol alan kadın çalışanların, yöneticilik becerilerinin artırılmasına ve sayısal olarak kadın yönetici sayısının artırılmasına yönelik olan ‘Güvenlikte Kadınları Güçlendirmek: Kariyer Gelişimi ve Liderlik Eğitimi’nden’ (“Empowering Women in Security: Career Advancement and Leadership Development”) 2024 Nisan ayı içerisinde Özbekistan ve Kazakistan’dan kadın personeller faydalanacak. 2024 yılında eğitim verilen kadın personel sayısının da artırılması hedefleniyor.