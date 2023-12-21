Trakya Bölgesinin Karadeniz sahil şeridinde kalan İğneada, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlıdır. 22 kilometrelik sahili ile ziyaretçilerini büyüleyen İğneada’da ormanları, denizi, gölleri ve kendine ait kültürüyle tatilciler için oldukça popüler bir beldedir. 2007 yılında Milli Park statüsünü kazanan İğneada ,kuşlar için önemli göç yollarından biridir. Göçmen kuşlar için konaklama yeri olan İğneada’da bir çok hayvan barınmaktadır. Dünya genelinde önemli bir yere sahip olan İğneada’da kendine ait bir ekosistemi bulunmaktadır. Doğal ortamı bu kadar zenginken İğneada’nın en meşhur şeyi orman balıdır.Burayı ziyaret ettiğinizde mutlaka tatmanız gereken bir lezzet.

Sıcakkanlı ve konuksever insanları ile Turizm için oldukça önemli olan bölgede, yörenin tarihine ışık tutmaktadır. Karadeniz’e sahili olan İğneada’da dilerseniz yat turlarına katılarak denizin güzel manzarası ile huzurlu bir gezi düzenleyebilirsiniz.Dilerseniz bu doğa harikası olan bölgenin gezilecek yerlerine yakından bakalım.

İğneada Gezilecek Yerler Listesi

Çok küçük bir belde olmasına rağmen gezilip görülecek bir çok yere sahip olan İğneada, seyahatiniz için sunduğu bir çok aktivite bulunmaktadır. İstanbul’a yakın olması ile günübirlik bir çok ziyaretçiyi ağırlayan belde’de gezilip görülecek yerlerin listesini sizler için çıkarttık.

Beğendik Köyü

Ülkenin en batı noktasında bulunan ve berrak görüntüsü ile ziyaretçileri büyüleyen Beğendik Köyün’den ayrılmak istemeyeceksiniz.Günübirlikçi tatilcilerin en çok tercih ettiği bölge olan yerde harika deneyimler yaşayacaksınız.

İğneada Feneri

Limanköy Feneri olarak da bilinen İğneada Feneri, Türkiye’nin batısının en uç noktasında bulunan bir fenerdir. Denizden 44 metre uzunlukta bulunan fener rota ve sınır feneri olarak iki ayrı görevi üstlenmektedir. İğneada bölgesine 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Fenerin tarihi Sultan Abdulmecit dönemine dayanmaktadır. Fransızlar tarafından 1866 yılında yaptırılan fener önceden Fransız Feneri olarak bilinmektedir. Çevresinde bir çok işletme yer alan İğneada Fenerini mutlaka ziyaret edip güzel fotoğraflar çekilmelisiniz.

Longoz Ormanları Milli Parkı

Demirköy’e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Longoz Ormanları Milli Parkı, Avrupa’nın en büyük longoz ormanı olarak yer almaktadır. 3.155 hektarlık alanı kaplayan park, İğneada sınırları içerisinde yer almaktadır. Ormanın kendine ait bir ekosistem barındırması ile birlikte bir çok hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.Farklı yaşam alanlarına ve zengin biyolojik çeşitliliğine de sahip olması ile ülkemiz için oldukça önemli bir bölgedir. Orman içerisinde kızılağaç,meşe,gürgen,dişbudak ve kayın ağaçları gibi bir çok türde ağaç ve bitki bulunmaktadır. Longoz ormanı için düzenlenen turlara katılabilir ve ormanın manzarası eşliğinde güne mükemmel bir sabah kahvaltısı ile başlayabilirsiniz.

Dupnisa Mağarası

Kırklareli’nin Sarpdere köyünde bulunan Dupnisa Mağarası, Trakya Bölgesinde ziyaretçilere açık olan tek mağaradır. 2720 metre uzunlukta olan mağaranın sadece 500 metresi ziyaretçilere açıktır.2003 yılında turizme açılan mağara içerisinde bir çok yarasaya ev sahipliği yapmaktadır.Ayrıca mağara içerisinde bir yer altı nehri bulunmaktadır.İçerisinde bulundurduğu farklı renk tonlarında sarkıtlar ve dikitler ile sütunların yer aldığı mağara ziyaretçilerini oldukça etkiliyor.

Sadece 15 Mayıstan 15 Kasıma kadar ziyaretçilere açık olan mağara,sabah saat 08:00 ile 17:00 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz. Diğer aylarda yarasalar kış uykusuna yattığı için mağara ziyaretçi kabul etmemektedir.Aksi halde bu dönemde huzursuz ve stresli olan yarasalar için oldukça kötü olup ölebilirler. Yetişkinler için 6 TL ,öğrenciler için 4 TL olan bu doğa harikasını mutlaka ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Derviş Ali Baba Türbesi

Avcılar köyü içerisinde yer alan Derviş Ali Baba Türbesi yerel halk ve yöreye gelen turistler için kutsal olarak kabul edilmektedir.Yerel halk buraya mutlaka sünnet ve düğünlerden önce gelip burada dua ederler. İstanbul Sarıyer’de yer alan Telli Baba ise Derviş Ali Baba’nın kardeşi olduğu bilinmektedir. İğneada’ya kadar gelmişken burada kendiniz ve sevdikleriniz için dilek dileyip dua ederek ziyaret edebilirsiniz.

İğneada Nerede ve Nasıl Gidlir ?

Türkiye’nin en batısında yer alan İğneada, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bulunmaktadır.Şehir merkezine 97 kilometre uzaklıkta bulunan İğneada Bulgaristan’ın sınır noktasındadır.

İstanbul ile arasında 224 kilometre bulunmaktadır.Yakın olması nedeniyle özel aracınız ile Saray, Vize, Poyralı, Demirköy ve İğneada tabelalarını takip ederek 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.Dilerseniz otobüs ile de aynı saatte içerisinde rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

İğneada Konaklama

Çok fazla konakla tesisi bulunmasa da hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamak için yeterli sayıda olan oteller ve pansiyonlar herkesin bütçesine hitap etmektedir.Ayrıca devlettin işlettiği de konaklama tesisleri bulunmaktadır.

Burada konaklamanın yanı sıra doğa ile iç içe olup Yıldız dağlarının orman dokusu, göller ve ağaçlarla süslenen manzara eşliğinde konaklamak çok güzel bir deneyimdir. Doğa ile uyumlu şekilde inşa edilen bir çok otel bulunmaktadır.Otellerde konaklamayı tercih etmezseniz bu bölgede bir çok kamp alanı bulunmaktadır.Çadırlarınızı alıp doğanın içerisinde konaklayabilirsiniz. Burada konaklarsanız kendinizi doğa ile iç içe bulacaksınız.Sizler için en iyi yorum ve puan almış oteller ile pansiyonları listeledik.