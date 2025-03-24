Kurumsal akreditasyon, üniversitelerin eğitim, araştırma, yönetim ve topluma hizmet alanlarında belirlenen kalite standartlarını sağlayıp sağlamadığını değerlendiren önemli bir süreçtir. YÖKAK tarafından yürütülen bu titiz değerlendirme süreci, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü artırmayı, şeffaf ve sürdürülebilir bir kalite güvencesi sistemi oluşturmalarını sağlamayı amaçlar. Kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan üniversiteler, kalite süreçlerini başarıyla yönettiğini, eğitimde sürdürülebilir gelişimi benimsediğini ve topluma değer katma misyonunu etkin bir şekilde yerine getirdiğini tescillemiş olur. İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu önemli süreci başarıyla tamamlayarak Türkiye’de tam akreditasyon alan sayılı üniversiteler arasına adını yazdırdığını duyurdu.

Türkiye’de sınırlı sayıda üniversite tam akredite edildi

Bu yıl 35 üniversite YÖKAK tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Sonuçlara göre yalnızca 4 üniversite tam akreditasyon alırken, 27 üniversite şartlı akreditasyon ile sürece devam etti, 4 üniversite ise akreditasyon hakkı elde edemedi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, tam akredite edilen 4 üniversiteden biri olarak yükseköğretimdeki kalite standartlarını en üst seviyeye taşıdığını açıkladı.

Kurumsal akreditasyon, bir üniversitenin eğitim kalitesinin, akademik ve idari yönetim süreçlerinin, araştırma faaliyetlerinin ve topluma hizmet çalışmalarının uluslararası standartlarda olduğunu kanıtlayan önemli bir gösterge. Öğrenciler için ise kurumsal akreditasyon, tercih edecekleri üniversitenin eğitimde sürdürülebilir kalite anlayışına sahip olduğunun güvencesi sayılıyor.

"Bu başarı, yalnızca bir değerlendirme sonucu değil, İGÜ’nün kalite odaklı vizyonunun tescillenmesidir"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kalite, Akreditasyon ve Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 65 uluslararası akreditasyonu ve 45 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu ile birçok programında küresel ölçekte tanınırlık sağladığını vurgulayarak, kurumsal akreditasyonun 5 yıl süreyle verilmesinin üniversitenin uzun vadeli stratejik planlarının, kalite yönetim sistemlerinin ve eğitimde mükemmeliyet anlayışının YÖKAK tarafından güvence altına alındığını gösterdiğini ifade etti.

Bu büyük başarının arkasında uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın olduğunu belirten Prof. Dr. Arda Öztürkcan, YÖKAK Akreditasyonları için ise şunları söyledi:

"Kalite güvencesi, sadece bugünün değil, geleceğin üniversitesini inşa etme sorumluluğudur. YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle tam akredite edilmemiz, yönetim sisteminden topluma hizmete kadar her alanda sürdürülebilir gelişimi esas aldığımızın bir kanıtıdır. 2024-2028 Stratejik Planımız doğrultusunda üniversitemizi prestijli bir ‘Dünya Üniversitesi’ haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu başarı, yalnızca bir değerlendirme sonucu değil, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin kalite odaklı vizyonunun tescillenmesidir."