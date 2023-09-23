Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symond), “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024” listesini yayımladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa’nın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri oldu.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond), Avrupa Konseyi’ne üye olan 42 ülkenin üniversitelerini değerlendirdiği listeyi yayımladı. Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi ve öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, sürdürülebilirlik puanı gibi ölçütleri temel alan QS; küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma gibi alanlarda, katılan tüm üniversiteleri değerlendirdi. Türkiye’den 72 üniversitenin yer aldığı sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Avrupa’nın en iyi 432’nci üniversitesi olurken; Türkiye’de ise 13’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İGÜ, “QS Avrupa-Batı Asya” kategorisinde 21’inci sırada yer aldı!

“Dünya Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İGÜ, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel ve akademik inovasyonlarla öne çıkarken; sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla da küresel ölçekte birçok başarıya sahip. Avrupa Konseyi’ne üye olan 42 ülkenin üniversitelerinin değerlendirildiği sıralamada İGÜ, “QS Avrupa-Batı Asya” kategorisinde 21’inci sıraya yerleşerek başarı ağını genişletti. “QS Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024” sıralamasında uluslararası alandaki prestijli başarılarına yenilerini ekleyerek; "Makale Başına Atıf" sıralamasında Avrupa’nın en iyi 100 üniversitesinden biri olarak 74’üncü sırada; Avrupa-Batı Asya kategorinde ise 2’nci sırada yer aldı. Ayrıca, Avrupa-Batı Asya kategorisinde tüm ölçüt kriterlerinde ilk 100’de derecelendirildi. 72 üniversitesinin katılımıyla en çok temsil edilen 2’nci ülke olan Türkiye’nin, toplam 19 üniversitesi ilk 500’de yer alırken; İGÜ, Türkiye’de 13’üncü sırada yer aldı. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında da yükselişini devam ettiren İGÜ; 4’üncü oldu.