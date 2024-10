İstanbul Gelişim Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni gerçekleştirildi. İlk açılış dersini Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım verdi. Ayrıca üniversite tarafından alınan senato kararı ile Binali Yıldırım’a, Fahri Doktora Diploması tevcih edildi.

2024-2025 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni’ne; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve akademisyenler katılım sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım; İGÜ’de açılış dersinde, Türkiye’nin son 20 yıldaki siyasi durumunu aktarırken; görev aldığı Türk Devletleri Teşkilatı’nın çalışmaları ve Türkiye’ye katkısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında gerçekleşen çalışmaları da açılış dersinde aktaran Binali Yıldırım, yapay zekânın önemi ve gelişimi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Binali Yıldırım’a, bugüne kadar yerel yönetimlerde ve devletin çeşitli kademelerinde yönetici, milletvekili, bakan, başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ve halen Türk devletleri teşkilatında üstlendiği görevler ile Türk siyasetine ve demokrasisine yaptığı hizmetlerden dolayı ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’ alanında Fahri Doktora Ünvanı Tevcihine üniversite senatosunun oy birliğiyle karar verildi. Törende, Binali Yıldırım’a diploması Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin tarafından tevcih edildi.

Yıldırım: "Adı gibi gelişiyor"

Binali Yıldırım, “İstanbul Gelişim Üniversitesi, adı üstünde; Gelişim. Burada uluslararası başarıların 10 yılı biraz aşan bir sürede nereden nereye geldiğini; 38 bine ulaşan aktif öğrenci potansiyelini, 7 bin uluslararası öğrenci sayısı gibi birçok başarıyı Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız ve Rektörümüzden beraber dinledik. Yani üniversite, adı gibi gelişmeye devam ediyor. Bu, arkasında gayretli biri varsa oluyor. Bu yüzden Mütevelli Heyet Başkanımız Abdülkadir Gayretli’ye eğitime verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılır. Bina, fabrika, yol, köprü yaparsınız. Bunların bir ömrü var, 50-100 sene ama insana yapılan yatırım nesilden nesile devam eder” dedi.

"Türkiye bulunduğu bölge itibari ile her zaman tehditlere ve fırsatlara açık"

Törende FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü ile ilgili açıklama yapan Binali Yıldırım şunları söyledi:

“15 Temmuz gecesi vatanımız, toprağımız, bağımsızlığımız, demokrasimiz için Cumhurbaşkanımızla mücadele yürüttük. Bu mücadelede bizimle olan yüce millet meydanlara indi. Ne yazık ki şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz. Bu meşhur kalkışmanın elebaşı artık yok oldu gitti ama bu bizi rehavete düşürmesin. Türkiye bulunduğu bölge itibari ile her zaman tehditlere ve fırsatlara açık. Etrafımıza bir bakalım.”

Abdülkadir Gayretli: "Seneye dünyada 800-1000 bandında yer alacağımıza inanıyorum"

Küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma gibi alanlarda Avrupa ve Batı-Asya üniversitelerini değerlendiren QS 2025 sıralamalarında İGÜ’nün başarısına dikkat çeken Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise “Üniversitemiz ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak yer aldığımız QS 2025’te Avrupa Sıralaması’nda 411’inci olarak önemli bir başarıya imza attık. Türkiye’deki üniversiteler arasında 13’üncü; vakıf üniversiteleri arasında ise 4’üncü sıradaki yerimizi koruyarak “Dünya Üniversitesi” vizyonuyla ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladık. Bu başarılarımızı devam ettireceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle Türkiyemize, geleceğimize yatırım yapmak için başaracağız. THE Times Higher Education Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 1001-1200 bandına girmemiz, gelecek başarılarımız için attığımız adımların birer temsili niteliğinde. Bundan sonra da dürüstlükle, çalışkanlığımızla taşın altına elimizi koyarak güzel işler başaracağız. Önümüzdeki sene 800-1000 bandında ve sonraki süreçte de ilk 500’de olacağımıza dair inancım sonsuz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bahri Şahin: "YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’te 10 alanda öne çıktık"

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’te İGÜ’nün 10 alanda gösterdiği başarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, “Eğitim, araştırma faaliyetlerimize özel bir önem vererek, yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve toplumsal faydayı artırmayı amaçlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi; YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024’te önemli başarılara imza atarak 10 alanda öne çıktık. En fazla akredite edilen program sayısı ile bu yıl da 1’inciliğimizi koruduk. İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası alanda öğrenim, staj ve istihdamı kolaylaştıran YÖK onaylı 45 TYÇ logolu mezuniyet belgesi ve 65 akredite programıyla Türkiye’deki üniversiteler arasında 1’inci olma ünvanını gururla taşıyor. Öğrencilerimize sınırsız bir dünya sunarak, sürekli gelişim felsefemizle her yıl Webometrics, Greenmetric, SCImago, RUR ve THE gibi dünya sıralamalarında elde ettiğimiz başarılarla uluslararası standartlarda eğitim ve uygulama fırsatları sağlıyoruz. Son yayımlanan THE Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması’nda sayılı üniversiteler arasına girerek 1001-1200 bandında yer aldık. Bu, 16 yıllık genç bir üniversite için çok büyük bir başarı. Vizyonumuz, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak, onları küresel düzeyde rekabet edebilecek bireyler haline getirmektir. Araştırma ve yenilik alanındaki çalışmalarımızla, bilgi üretiminde öncü olmayı hedefliyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve kalıcı başarı elde etmek hedefiyle çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklanarak projeler geliştiriyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği, bilim, teknoloji ve istihdam alanında katma değer sağlayan projeleri ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyerek, toplumun yararına olacak şekilde hayata geçiriyoruz. İGÜ’nün ulusal ve uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek daha nice başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.