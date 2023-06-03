İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO tarafından Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik “Çocuğun Cinsel İstimarı ve Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Eğitimi” gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel tarafından eğitim verildi. Tansel, çocuğa yönelik yapılan cinsel istismarı engellemek konusunda yapılması gereken en önemli noktanın, bu konuda bilgilenmek ve şuurlanmak olduğunu belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sürekli Eğitim Merkezi tarafından planlanan ve iki gün süren “Çocuğun Cinsel İstimarı ve Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Eğitimi” 1-2 Haziran 2023 tarihlerinde İGÜ Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Bu tür kişilerin karakteristik özelliklerini bilmek; nasıl bir tavır ve davranış içinde olduklarını anlamak son derece önemli”

Eğitim öncesinde program akışı ile ilgili olarak salondaki katılımcılara açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel, konunun hassasiyeti ve zorluğu hakkında bilgilendirerek düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Çocuklara yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar olayları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli konular arasında yer alıyor. Çocuğa yönelik yapılan cinsel istismarı engellemek konusunda yapılması gereken en önemli nokta, bu konuda bilgilenmek ve şuurlanmaktır. Çocuk cinsel istismarcılarının, çocuklara yönelik eylemlerinin arttığı günümüzde bu tür kişilerin karakteristik özelliklerini bilmek; nasıl bir tavır ve davranış içinde olduklarını anlamak son derece önemli.” dedi.

Erken uyarı sinyallerini öğrenmek

Cinsel istismarcıların, çocuklara yönelik olan ya da olabilecek tavır ve davranışlarının neler olabileceğini bilmenin bu konuyla mücadelede ve önleme çalışmalarında hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Tansel, “Günümüzde, çocuk cinsel istismar olaylarının nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğini anlamak için; erken uyarı sinyallerini öğrenmek, istismar şüphesinin bulunduğu durumları anlamak ve çocuklara yaklaşımın nasıl olması gerektiğini bilmek konunun daha iyi anlaşılması açısından önemli. Gerçekleştirilen bu eğitimde, Çocuk Gelişimi Programı’ndan mezun olarak okul öncesi basamakta yer alan çocuklarla çalışacak olan öğrencilere disiplinlerarası bir yaklaşım ele alındı. Konuyla ilgili yeterli bilgi aktarılarak, uygulamaya yönelik alanda yapılan çalışmalar paylaşılmış, etkili psiko-sosyal müdahale yöntemleri üzerinde durulmuş ve gerçek vakalar üzerinde gerçekleştirilen alan tecrübelerine yer verilmiştir.” şeklinde belirtti.

“Çocuğun cinsel istismarını önlemede önemli bir pozisyonu olan çocuk gelişimciler bu konuda farkındalık ve duyarlılık geliştirilmeli”

Bu tür eğitimlerin sayısını artırmak adına gelecek dönemi kapsayan yeni programlar hazırlandığını belirten İGÜ Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. Gör. Merve Mercan, “Çocuk Gelişimi ön lisans müfredatında çocuk istismarı ve ihmaline yönelik derslerimiz yer alıyor. Dünyada ve Türkiye’de çocuk cinsel istismarına yönelik yapılan araştırmalar, bu konuda ciddi bir artışın olduğunu ve pedofili vakalarının ulaştığı boyutu gösteriyor. Sosyal ağlar ve aile faktörü de bu konuda etkili. Çocuğun cinsel istismarını önlemede önemli bir pozisyonu olan çocuk gelişimciler bu konuda farkındalık ve duyarlılık geliştirilmelidir. Biz, öğrencilerimizin çok yönlü ve nitelikli bir eğitim alması için, öğrencilik hayatları boyunca bu tarz eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.