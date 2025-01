PİRİTA projesiyle İGÜ, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2025’te finale kalan tek Türk Vakıf Üniversitesi olma özelliğini taşıyor.

PİRİTA: Yapay Zeka ile 2 boyuttan 3 boyutlu haritalamaya

İlk olarak 2019 yılında THE Awards Asia’da “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi” ile dünyada 7 üniversitenin finale kaldığı değerlendirmede Türkiye’den tek üniversite olarak yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl PİRİTA projesi ile Yılın Araştırma Projesi STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kategorisinde finale kaldı. PİRİTA projesi üzerine Mustafa Sencer Kaçar, İGÜ TTO Müdürü Yahya Kemal Kıran ve İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin öncülüğünde çalışılıyor.

Ulusal ve uluslararası başarı

PİRİTA, Adana’da düzenlenen TEKNOFEST 2024 kapsamındaki ISIF24 Patent Yarışması’nda altın madalya kazanarak Türkiye’nin teknoloji üretimindeki gücünü uluslararası arenada temsil etti.

İGÜ TTO’da uzun dönem stajlarını yapan İGÜ öğrencileri, bilgi ve becerilerini projeye uygulayarak; yapay zekanın, 3D haritalama, makine öğrenmesi ve görüntü işleme gibi alanlara kullanmasını sağlıyor. PİRİTA; geleneksel lidar sensörleri yerine makine öğrenmesi ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak yüksek doğruluk ve teknolojiyi bir araya getiriyor. PİRİTA, 3 boyutlu haritalamanın mali etkin olarak geliştirilmesini mümkün hale getiriyor.

THE Awards Asia 2025 Ödül Töreni 22 Nisan’da gerçekleştirilecek

THE Awards Asia, yükseköğrenimdeki liderlik ve yenilikçi projeleri ödüllendirmeyi amaçlayan en prestijli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl 10 farklı kategoride değerlendirme yapılırken; 2025 yılında her kategoriden 8 üniversite finale kaldı. Türkiye’den 3 üniversitenin finale kaldığı THE Awards Asia 2025’te, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yılın Araştırma Projesi: STEM kategorisinde finale kalarak gösterdiği başarı ile tek Türk vakıf üniversitesi olarak yer alıyor.

Kazananlar, 22 Nisan 2025 tarihinde Makao’da düzenlenecek THE Asya Üniversiteleri Zirvesi’nde ödül töreninin gala gecesinde açıklanacak.

Düzenlenecek olan galaya projeleri temsilen üniversitelerin üst düzey yöneticileri katılacak.