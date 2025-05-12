

Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekillerinin yanı sıra, Bursa’daki AK Partili 11 ilçe belediye başkanı ile ilçe başkanları da katıldı.

“Siyasi İrade Ufkumuzu Aydınlatıyor”

Konuşmasına, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ayrışmalara ve toplumsal gerilimlere değinerek başlayan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devlet politikaları konusundaki kararlı duruşunun, kendileri için yol gösterici ve ufuk açıcı olduğunu vurguladı.

“Bu haftanın güzel bir başlangıç olması temennisiyle, bundan sonraki günlerimizin de güzel geçmesini ümit ediyoruz,” diyen Gürkan, Bursa özelinde hayata geçirilen projeleri hatırlatmak amacıyla hazırlanan kısa filmi katılımcılara izlettiklerini belirtti.

“Seçim Sonrası Sahadan Hiçbir Zaman Çekilmedik”

Genel seçimlerin ardından geçen iki yılda ve yerel seçimlerin birinci yılında AK Parti Bursa Teşkilatı olarak sahadan hiç çekilmediklerini ifade eden Gürkan, şöyle devam etti:

“Başta milletvekillerimiz olmak üzere, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yirmi üç yıllık AK Parti serüveninde ilk kez bu dönem genel merkezde 16 isimle temsil ediliyoruz. Bu, Bursa açısından önemli bir kazanımdır.”

Teşkilat olarak sahadaki çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini belirten Gürkan, Ramazan ayında 57 bin 454 haneye bizzat ziyaret gerçekleştirildiğini, vatandaşların dinlenip taleplerinin alındığını ve buna göre bir yol haritası belirlendiğini söyledi.

“Yatırımların Görünmemesi, Hizmetin Olmadığı Anlamına Gelmez”

Gürkan, bazı yatırımların kamuoyunda yeterince görünür olmaması nedeniyle eleştiriler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bireyin ilgi alanı dışındaki projeler, fark edilmeyebiliyor. Bir ilçedeki yatırımı diğer ilçede yaşayan vatandaşımız göremeyebiliyor. Ancak bu, yatırımın yapılmadığı anlamına gelmez. Bugün burada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere bazı bakanlıklarımızın Bursa’da yaptığı önemli yatırımları sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları

Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa’da hayata geçirilen bazı önemli projeleri şöyle sıraladı:

* Teknosab Kavşağı: 1 milyar 110 milyon TL’lik yatırım. Kamulaştırma sanayiciler tarafından yapıldı; köprülü kavşak ve otoyol bağlantıları Bakanlıkça gerçekleştirildi.

* Mustafakemalpaşa İl Yolu: 843 milyon TL’lik yatırım.

* Yenişehir-Bilecik Yolu: 41,6 kilometrelik güzergah, 2 milyar 750 milyon TL’lik yatırım.

* İznik Çevre Yolu: 7,5 kilometrelik güzergah, 1 milyar 610 milyon TL.

* Mudanya-Gemlik Yolu: 24-25 km’lik yolun ilk 18 km’si tamamlandı. 1 milyar 152 milyon 287 bin TL + 650 milyon TL’lik viyadük yatırımı.

* Mustafakemalpaşa Lütfiye Çevre Yolu ve Aralık Mahallesi: 3,6 kilometrelik yol, 101 milyon TL.

* Harmancık-Dursunbey-Tavşanlı Yolu: 27,7 kilometresi Bursa il sınırlarında; 198 milyon TL yatırım.

* Çalı Yolu: Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle, üçer kilometrelik üç etap halinde yol yapıldı. Üçüncü etap için kamulaştırma bekleniyor.

* Keles-Tavşanlı Yolu: 15 kilometrelik yol, 1 milyar 670 milyon TL’lik yatırım.

* Orhaneli Doğancık Tüneli: 5,5 milyar TL’lik yatırım. Zorlu zemin koşulları nedeniyle çalışmalar uzasa da asfaltlama büyük ölçüde tamamlandı. Temmuz ayında açılışı planlanıyor.

“Hizmetler Göz Ardı Edilmemeli”

Gürkan, bazı kesimlerin yatırımları görmezden geldiğini ima ederek şöyle konuştu:

“Hizmetleri görmemek, bazen bakış açısının darlığıyla da ilgili olabilir. Biz tüm bu projeleri halkımızın güvenliği ve yaşam konforu için hayata geçiriyoruz. Örneğin Orhaneli Doğancık Tüneli ile sadece yolu kısaltmak değil, aynı zamanda ulaşımı daha güvenli hâle getirmek istiyoruz.”

ifadelerine yer verdi.