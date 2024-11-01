Canlı tespiti yapan İHA projesi ile Türkiye ikincisi olan gençler BAÜN Teknoloji Transfer Ofisinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ı ziyaret etti.

"Canlı Tespiti Yapan İHA" projesiyle Türkiye 2.si olan Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Muzaffer Fındık ve Muaz Baghaki danışman öğretmenleri Mükail Dalmış ve okul müdürü Fatih Yılmaz ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ı ziyaret ederek Teknoloji Transfer Ofisindeki IHA projelerini incelediler. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi laboratuvarlarımızı gezen öğrenciler, buralarda yürütülen IHA çalışmaları ve projeler hakkında bilgilendirildi.

Ödüllü öğrenciler önümüzdeki sene katılmayı düşündükleri yarışmalar için planladıkları IHA projeleri hakkında Üniversiteli IHA ekibi ile fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi "Canlı Tespiti Yapan İHA" projesiyle elde ettiği Türkiye 2.liği için tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki yarışmalarda üniversite IHA ekibimizin destekleri ile daha büyük başarılara imza atacaklardır. Bu ziyaret, Balıkesir İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını pekiştirirken, gelecekteki projeler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu" şeklinde konuştu.