Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) lisans eğitimi gören gençlerin kurduğu Sema İHA Takımı, 2024 yılı içerisinde bir uluslararası bir de ulusal yarışlarda boy gösterecek. Hazırladıkları İHA projeleriyle iki kulvarda da başarı hedefleyen gençlere iş dünyasından destek geldi.

BUÜ Sema İHA Takımı’nın malzeme ihtiyaçlarını emlak sektörünün önemli işletmelerinden Bereketli Topraklar firması karşılayacak. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Aktaş imza attı. Törende konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenadaki yarışlara hazırlanan öğrencilerin her zaman kendilerini gururlandırdığını vurguladı. Gençlere lisans eğitiminin yanı sıra araştırma ve üretme bilinci de aşılamaya çalıştıklarını aktaran Rektör Yılmaz; “Öğrencilerimize burada sadece alan eğitimi vermiyoruz. Teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalar da yaparak bir anlamda onları mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Takım olma, birlikte araştırma yapma ve proje üretme konusunda hevesli gençlere sahibiz. Onların bu isteği bizleri mutlu ediyor. TEKNOFEST ve diğer yarışlara çok sayıda öğrencimiz katılıyor. Önemli başarılar da elde ediyorlar. Bu yıl da yine iddialıyız. Her biri ile gurur duyuyoruz. Sema İHA Takımı da başarılı ve üretken topluluklarımızın arasında yer alıyor. Onlara yarışlarda başarılar diliyoruz. Firmamıza da desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz. Protokolümüzün yeni işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Bereketli Topraklar Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Aktaş ise yeni bir firma olduklarına işaret ederek, “Ben de Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Üniversitemizde 13 bursiyerimiz var. Her zaman buraya ve buradaki gençlere sahip çıkmak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu işbirliğine de yine bir bursiyerimiz vesile oldu. Topluluğun varlığından ve ihtiyaçlarından bahsetti. Biz de seve seve yardımcı olabileceğimizi belirttik. Gençlerin her iki kulvarda da üstün başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Üniversitemizle de yeni işbirlikleri yapmak bizler için gurur ve onur kaynağı olacaktır. Firma olarak üniversitemizin yanında olmaya ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

İmza töreninde BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, akademik ve idari personel ile takım üyeleri de hazır bulundu.