İzmit Belsa Plaza Gençlik Sokağı’nda yer alan ve verdiği hizmetle gençlerin eğlenerek yabancı dillerini geliştirebilecekleri Talk and Smile Cafe hizmet vermeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde Belsa Plaza Gençlik Sokağı’nda hizmet veren Talk and Smile Cafe Belsa yabancı dil öğrenmek ve pratik yapmak isteyen herkesin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Vizyoner bakış açısıyla hayata geçirilen Talk and Smile Cafe’deki personel İngilizce hizmet veriyor ve gelen ziyaretçilerle sadece İngilizce konuşuluyor. Talk and Smile Cafe’de aynı zamanda yurtdışından gelen yabancı gönüllüler tarafından İngilizce konuşma atölyeleri düzenleniyor. Bu sayede dilini geliştirmek için yurt dışına çıkma imkanı bulamayan ziyaretçilerin yabancı dil gelişimlerine destek olunuyor. Talk and Smile Cafe’de gençlerin pratik yapabilmesi için İngilizce film-belgesel günleri, kültür geceleri, karaoke, konulu yarışmalar, gezi programları gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Ziyaretçiler Talk and Smile Cafe’de herhangi bir ücret ödemeden etkinlik ve faaliyetlerinden yaralanabiliyor. Etkinlikler hafta içi her gün yabancı gönüllüler ile birlikte 13.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.