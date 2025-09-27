Edirne’de Güvenli gıdaya erişimin sağlanmasında kilit bir rol üstlenen gıda mühendisleri için her yıl 25 Eylül’de kutlanan Gıda Mühendisleri Günü, Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü iş birliğinde, T.Ü. Mimar Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa akademisyenler, öğrenciler ve kamu-özel sektörde çalışan gıda mühendisleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını T.Ü. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Bağcı Onsekizoğlu yaptı. Ardından söz alan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Gıda Yük. Mühendisi Kadir Süzme, gıda mühendisliğinin toplum için taşıdığı önemi vurguladı.

Süzme konuşmasında, gıda mühendislerinin tarladan çatala uzanan zincirin her aşamasında sorumluluk üstlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gıda mühendisleri olmadan modern anlamda gıda üretiminden ve gıda güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. Özellikle pandemi ve küresel ekonomik krizler, gıdanın hayatımızdaki vazgeçilmezliğini hatırlatmış, gıda mühendislerinin stratejik bir meslek grubu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Konuşmanın ardından, Türkiye’de Gıda Mühendisliği eğitiminin 50. Yılı dolayısıyla barkovizyon gösterisi yapıldı. Meslekte 25. Yılını dolduran gıda mühendislerine Onur Belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.