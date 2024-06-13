İHH Vakfı İnegöl Temsilciği İdari Müdürü Hüseyin Aydın, Bu yıl kurban hissesi bağış bedelinin 6700₺ olarak belirlendiğini ifade ederek, "Kurban bağışları bayramın ikinci gününe kadar kabul edilecektir. Bu Kurban Bayramı’nda başta ülkemizdeki ve diğer kriz coğrafyalarında yaşayan ihtiyaç sahipleri için yola çıkıyoruz. Kurban vekaletlerinizi Türkiye ile birlikte 60 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak ve dertlerine derman olacağız."dedi.

Gürcistan'daki 2024 Kurban çalışmaları kapsamında 20 adet büyük baş kesilerek Gürcistan Batum'da her aileye 5-6 kg olmak üzere 600 ihtiyaç sahibi aile için kesilip dağıtılacağını ifade eden Hüseyin Aydın, "Amacımız ihtiyaç sahibi olan ailelere destek olmak, Kurban Bayramı vesilesiyle azami et ihtiyaçlarının karşılanmak, Bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin yalnız olmadıklarını hissettirmektir."dedi.

3,5 milyon nüfusa sahip Gürcistan'ın nüfusunun yaklaşık %10'unun müslüman olduğunu belirten Aydın, "Proje kapsamında İnegöl'den 2 toplamda 7 kişi ile birlikte çalışmaları organize edeceğiz. Gürcistan'da düzenleyeceğimiz projemizden 600 ailenin-3.000 kişinin istifade etmesi hedeflenmektedir."dedi.