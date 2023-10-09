CHP'den ihracı kesinleşen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı fotoğrafı çöpe atıldı. Başkan Özcan, "Kılıçdaroğlu yalakalarına gün doğdu" paylaşımında bulundu.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı bulunan çerçeveli fotoğrafı da partili belediye meclis üyesi olduğu öğrenilen İlkay Bayrak tarafından kaldırıldı.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kılıçdaroğlu yalakalarına gün doğdu. Bunlar için tek başarı benim gibi Atatürkçülerin partiden atılması. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, umarım mutlu etmiştir" ifadelerine kullandı.