İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi basit anlamda, kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankalarında teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte banka şubesine gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başladı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.

İhtiyaç kredilerini daha iyi anlayabilmek için bazı terimlerin ne anlama geldiğine bir bakalım:

Kredi: Geri almak kaydıyla satın alma gücünün belirli bir vade ve faiz karşılığında devredilmesidir.

Bireysel Kredi: Ticari amaç dışında kalan her türlü ihtiyacı karşılamak için kullanılan kredi türleridir.

İhtiyaç kredisi: Nakit ihtiyacını karşılamak için gerçek kişilere verilen bireysel kredi türüdür.Tanımlardan anlaşılacağı üzere ihtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullandıkları bir bireysel kredi türüdür. Yani ticari nitelikli işletmeler gerçek kişi olmadığı için kendi üzerine ihtiyaç kredisi kullanamaz. Ancak ticari gelirinin göstererek işletme sahibi kendi adına ihtiyaç kredisi kullanabilir. Öte yandan konut kredisi bireysel kredi türü olsa dahi vergilerden muaf olduğu için ihtiyaç kredisi kapsamında değerlendirilmemektedir.

İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

Gelir durumunuz, bankalar ile çalışma düzeniniz temel olarak ihtiyaç kredisi çekmenizi etkileyen faktörlerdir. Bunların yanı sıra bankaların ihtiyaç kredisi vermek için özel şartları da bulunmaktadır. Bu özel şartlar bankalarda değişiklik göstermekle birlikte sıralayacağımız maddeler bankaların çoğunluğunun aradığı şartlardır.

İhtiyaç kredisi çekebilmeniz için gerekli şartlar:

1- Kanunen kredi kullanabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. Ama bankaların çoğunluğu 20 yaş ve üzerindeki kişilere kredi vermektedir.

2- Vergi levhanızın veya SSK kaydınız olması gereklidir. Çoğunlukla bankalar vergi levhanızın kar gözükmesini ve SSK kaydınızın son işyerinizde 3 ay olmasını istiyor.

3- Bankalar ile çalışmalarınızın düzgün olması gereklidir. Kredinizi ödemediğinizden dolayı yasal/idari takibe düşmeniz durumunda bankalar ile çalışmanızı düzeltmediğiniz sürece kredi kullanmanız çok zor.

4- İpotekli olmadığı sürece ihtiyaç kredisinde eş rızası istenmiyor. Ancak kefil göstermek zorunda kalırsanız yasal olarak kefilden eş rızası isteniyor.

5- İpotekli ihtiyaç kredilerinde tapuda ipotek konulduğundan dolayı yasal olarak hem bankada hem de tapuda eş rızası gerekiyor.

6- İhtiyaç kredisi ipotekli veya ipoteksiz olması fark etmeden bankalarda en fazla 36 ay vade ile kullanılabiliyor. Ancak konut finansman şirketleri ipotek olarak konut verilmesi durumunda (konut krediyi kullanacak kişinin adına olmadır) İpotekli ihtiyaç kredisi kapsamında 120 ay vadeye kadar kredi verebiliyorlar.

7- İhtiyaç kredilerinde sadece krediyi çekecek olan kişinin geliri kabul edilmekte, hane halkı geliri kabul edilmemektedir. Ancak hane mensupları kefil olarak kabul edilebiliyor.

8- Bankalara gelirinizi resmi evrak ile beyan etmelisiniz. Resmi olarak beyan edemediğiniz geliriniz banka tarafından kabul edilmeyecektir.

9- Bazı bankalarda istisnaları olmakla birlikte resmi olarak beyan ettiğiniz aylık gelirinizin en fazla %50’sine kadar aylık kredi taksiti ödeyebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi çekebilmek için gerekli belgeler:

1- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport

2- İkamet belgesi veya başvuran adına düzenlenmiş son 3 aya ait fatura

3- Gelir Belgeleri-

-Özel Sektör Çalışanları ve Memurlar: Bordro veya maaş yazısı, şirket imza sirküleri

-Emekliler: Emekli maaşı hesap cüzdanı

-Serbest Meslek Sahipleri ve Şirket Ortakları: Güncel vergi levhası, bilanço ve gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi/oda kayıt belgesi,

-Çiftçiler: Çiftçilik belgesi, müstahsil makbuzları, arazi tapu fotokopileri

-Gayrimenkul Kira Geliri Olanlar: Tapu belgesi, ilgili kira kontratı ve kira bankadan yatıyorsa ödemeleri gösteren banka hareketleri