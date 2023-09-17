İhtiyaç kredisi, bankaların tüketici kredisi ve bireysel kredi kullanımı kapsamında, evlilik, eşya alma, küçük ihtiyaçlar ve tatil gibi gereksinimler söz konusu olduğunda sundukları kredi seçenekleridir.

İhtiyaç kredileri genellikle birkaç bin liraya kadar sunulmakta ve oldukça az masraf ile evrak gerektirmektedir. Ayrıca bu kredi, bankaların önemli kalemlerinden bir tanesidir. Bankalar; rekabet, müşteri memnuniyeti sağlama ve başvuru sürecini hızlandırmak için cepten kredi ve kefilsiz kredi uygulamalarını da geliştirmekte ve sizlere sunmaktadır.

Bankalar kredi verirken bazı noktalara dikkat etmektedir. İhtiyaç kredisi hesaplaması yaptınız, size en uygun ihtiyaç kredisini tespit ettiniz ve ilgili bankaya bu isteğinizi ilettiniz. Banka, kredi isteği yapan kişilerin bu isteğini onaylamak için, belirli bir risk değerlendirmesini yapmak zorundadır. Bu değerlendirmenin sonucu her banka için farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak, kriterler genellikle aynıdır. Banka, kredi vermeden önce sizinle ilgili olarak şu noktalara dikkat etmektedir:

-Mevcut açık kredi hesabınız ve geçen 5 yıl içinde kredi hesaplarınızın yani kredi kartlarınızın, bireysel kredilerinizin vb. durumu.

-Daha önceden kullandığınız veya açık durumda olan kredi hesabınızdaki ödeme performansınız (gecikme, aksama vb.).

-Kefil olduğunuz hesaplar.

-Kefil olarak göstermiş olduğunuz kişinin kredi riskleri ve ödeme performansları.

-Gelirleriniz ve giderleriniz.

-Geçmiş dönemlerde olan ödenmiş veya ödenmemiş borçlarınız.

-Bankadaki mevduatlarınız ve süreleri.

Bankalar, risk ölçümleri yaparken eğer ilgili bankanın müşterisiyseniz, banka kendi veri tabanında bulunan ve sizin daha önceden yapmış olduğunuz ödemelere bakmaktadır.