Hiç hesapta yoksa Destek Hesap’ta vardır! Tüm nakit ihtiyaçlarınız için…

Destek Hesap ile hesabınızda para olmasa bile 7/24 tüm ATM’lerden limitiniz dahilinde nakit çekebilir; kredi kartı/fatura ödeme, EFT/Havale gibi bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, Nakit Kart’ınız ile alışverişlerinizi rahatça yapabilirsiniz.

Destek Hesap’a İnternet Şubesi Başvurular menüsü Destek Hesap adımı Başvuru/Limit Artışı seçeneğinden hemen başvurabilirsiniz.

Özellikler

Sadece kullandığınız tutar faizlendirilir. Kullanmadığınız limit için ayrıca bir ücret ya da faiz ödemezsiniz.

Faiz günlük olarak işletilir ve kullanmış olduğunuz tutara bir ay boyunca işlemiş olan toplam faiz miktarı ayda bir hesabınıza yansıtılır.

Hesabınıza yansıtılan faiz tutarını düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. Faiz tutarının düzenli ödenmemesi durumunda Destek Hesap’ınız gecikmeye düşer.

Yılda bir defa Destek Hesap’ınızdan kullanmış olduğunuz kredi tutarının tamamının ödenmesi ve Destek Hesap’ınızın en az bir gün boyunca artı bakiyede kalması gerekmektedir.

Kredi tahsilatları için 17:30’a kadar, otomatik kart tahsilatları için 19:30’a kadar, otomatik fatura tahsilatları için 16:00’ya kadar Destek Hesap bakiyesi kullanılmadan tahsilat yapılmaktadır.

Destek Hesap’a 0850 222 0 600 Telefon Bankacılığı’ndan, ATM’den veya size en yakın şubemizden de başvurabilirsiniz.

Destek Hesap başvurusu için gerekli belgeler

Ücretli çalışan müşterilerimiz için;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adres Belgesi*

Gerekli görüldüğü durumlarda gelir belgesi(güncel tarihli ücret/maaş bordrosu)

*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.

Tüzel kişiliği olmayan firma sahibi veya ortakları için;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adres Belgesi*

Vergi levhası fotokopisi (Son yıl matrahını içeren)

*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.

Tüzel kişiliği olan firma ortakları için;

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adres Belgesi*

Vergi levhası fotokopisi (Son yıl matrahını içeren)

Diğer hakim ortağın nüfus cüzdanı

Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi

Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri

*Adres belgesi olarak son 3 aya ait olmak üzere resimli ikametgâh senedi, doğalgaz, ev telefonu, (Cep telefon faturası hariç) su ve elektrik faturalarından birini gösterebilirsiniz.