İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Yürütme Kurulu toplantısı, İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hale Kuzucu'nun yer aldığı toplantıda, öğrencilere mesleki danışmanlık faaliyetleri konusu öne çıktı.MANİSA (İGFA) - İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) yürütme kurulu üyelerinin toplantısına ev sahipliği yaptı. Üç ayda bir gerçekleşen İİMEK toplantısı öncesinde, yürütme kurulu üyeleri kentteki istihdam ve mesleki eğitim gereksinimlerini masaya yatırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Danışmanı Hale Kuzucu'nun yer aldığı toplantıya İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç ve MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş da katıldı.

İİMEK yürütme kurulu üyelerinin buluşmasında, ayrıca öğrencilerin mesleki gelişimi hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Okulların açılmasıyla birlikte, meslek seçiminin önemine vurgu yapıldı, öğrencilere mesleki danışmanlık faaliyetlerinin yoğunlaştırılması görüşüldü.

Öte yandan, yürütme kurulu üyeleri toplantının ardından İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Manisa’nın mesleki eğitimi ve istihdamı üzerine bilgi alışverişi yapıldı.