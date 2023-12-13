Erdek-Bandırma yolunda hatalı sollama sebebiyle meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erdek-Bandırma yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden gelen 26 AAY 671 plakalı otomobil, yaptığı hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 03 F 1265 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.