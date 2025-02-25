21 yıl önce kendisine bakıcı aileyi bulduğu iddia edilen yan komşusu aracı kadının 15 bin TL para istemesi üzerine hayatının ikinci şokunu yaşayan genç adam gerçek ailesini bulmak için televizyon programlarına çıkacağını söyledi.

İstanbul Kartal’da dünyaya gelen 21 yaşındaki Sefa Ünal, iddiaya göre annesi tarafından evlatlık verilmek istendi. O dönem genç kadınla irtibatları olan Gül H. ve Barış H. çifti annesinden kopardıkları 3 günlük bebeği 2 bilezik karşılığında çocukları olmayan komşuları Döndü(56) ve Mülazım Ünal(58) çiftine evlatlık verilmesine aracı oldu.

Ünal çifti bebeğin evde doğduğunu söyleyip hastane raporu olmadan Sefa ismini verdikleri erkek bebeği nüfuslarına kaydettirdi. Evlatlık olduğunu bilmeden büyüyen Sefa Ünal, eğitimini tamamlamasının ardından tekstil fabrikasında çalıştı. Daha sonra vatani görevini yapmak için Ankara’nın Balgat ilçesine gitti.

Askerlik görevini tamamlayan Sefa Ünal, 21 Şubat 2024'te Bursa’ya döndü. Sefa’nın evlatlık olduğunu ancak aradan geçen 21 yıl sonra açıklayan Ünal çifti, 3 günlük bebekken komşusu Gül H. ve Barış H’nin 2 bilezik karşılığında kendilerine getirdiğini söyledi. Evlatlık olduğunu öğrenen Sefa Ünal’ın hayatı alt üst olsa da biyolojik anne ve babasını aramaya başladı. Komşusu Gül H’ye defalarca gerçek ailesinin kim olduğunu sorsa da bir karşılık alamayan Ünal’a iddiaya göre daha sonra Gül H. 15 bin lira para verdikleri taktirde İstanbul’dan bir kadın tutup annesiyle bir irtibat kurabileceğini söyledi. Ünal çifti bütçesi olmadığı için parayı vermeyi reddedince Gül H. ‘Zor bulursunuz. Ölsem de Sefa'nın ailesinin kim olduğunu söylemeyeceğim, bu sır mezara kadar bende kalacak’ diyerek tüm ısrara rağmen genç adamın ailesinin kim olduğunu söylemedi.

Kendisini evlatlık alan ailesiyle çok iyi bir hayat yaşadığını belirten Sefa Ünal, "21 yıllık hayatım çok iyi geçti, el üstünde tutuldum. Bir dediğim iki edilmedi. Belki kendi öz çocukları olsaydı bu kadar çok sevmezlerdi, bir dediğimi hiçbir zaman ikiletmediler" şeklinde konuştu.

Ailesinin yerini söylemek için 15 bin lira istemiş

İddiaya göre, Sefa’nın 2 bilezik karşılığı evlatlık verilmesine aracı olan komşusu Gül. H, Döndü Ünal’a gelerek 15 bin lira karşılığında Sefa’nın gerçek ailesinin kim olduğunu açıklayacağını söyledi. Gül H. ile defalarca konuşsa da asla kendisine bir bilgi vermediğini kaydeden Sefa Ünal, "İlk duyduğumda mahalledeki insanlar, arkadaşlarım olsun, büyük insanlar olsun, sürekli dile getiriyorlardı. Onlara karşı hala içimde bir öfke vardı çünkü açıklanmasını istiyordum, doğruların söylenmesini istiyordum. Ben askerden geldikten sonra olanları bana anlattılar. Daha sonra annem beni onlara veren komşusuna biyolojik annesinden bir haber var mı diye sordu. Babamın öldüğünü annemin de İstanbul’da bulaşıkçı olarak çalıştığını söylemiş. Başka da bilgisi olmadığını eklemiş. Daha sonra anneme ‘15 bin lira para verirseniz, İstanbul’dan bir kadın tutup annesiyle bir irtibat kurabilirim’ demiş" ifadelerini kullandı.

"Beni 3 günlükken 2 bileziğe satmışlar ama ben yine de onları görmek istiyorum"

Kendisine yapılanları bir kenara bıraktığını artık sadece gerçek ailesini kısa bir süreliğine de olsa dünya gözüyle görmek istediğini kaydeden Sefa Ünal, "Onlar beni bırakmış olabilirler ama ben onları dünya gözüyle bir kere de olsa görmek istiyorum. Sonucu ne olursa olsun kavuşmak istiyorum. Tabii ki doğuran değil büyüten annedir. Benim annem, babam bana yıllardır bakan bu insanlar. Onlara 21 yıl boyunca yük oldum. Ama tabii ki de gerçek ailemi görmek isterim. Onlar beni 3 günlükken 2 bileziğe satmışlar. Bu benim artık umurumda değil, bunları bir kenara koydum. Ben gerçek ailemle kısa bir süre de olsa görmek, konuşmak istiyorum. Onlar da bana bunu çok görmemeli" dedi.

Aracı olan komşusuna seslendi: "Gerçek ailemi bir tek sen biliyorsun abla"

Gerçek ailesini sadece komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Sefa Ünal kendisine seslenerek, "Ben 3 günlükken beni aileme veren komşuma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, senin de çocukların var. O kadar çok şey yaşandı ki iyisiyle, kötüsüyle bu kadar geldi. Kaç aydır psikolojim, mental sağlığım iyi değil. Ben ne olursa olsun öğrenmek istiyorum. Ailem öldüyse de mezarına gitmek istiyorum. Hayattalarsa dünya gözüyle bir oturup konuşmak istiyorum. Ne olur elini vicdanına koy, artık bana gerçekleri söyle" dedi.

"Yaşı küçük diye askerden gelmesini bekledim"

Sefa’nın evlatlık olduğunu psikolojik olarak kaldırabileceği yaşa kadar beklediklerini ifade eden Döndü Ünal, "Bizim kapının önünde geldiler, yalvarıyorlar ne olur alın diye. Akrabalarım da o çocuğu kurtarın dediler. Çocuğu görür görmez çok sevdim ama ilk başta cesaret edemedim. Kapının önünde 3 günlük çocuğu kucağıma verdiler, elimizden 2 bilezik alıp gittiler. 7 yaşına gelince komşum Gül’e yalvardım artık gerçeği söyleyelim dedim. Gül’de ‘hayır beni karşınızda bulursunuz, onun artık kimi kimsesi yok’ dedi. Öylece bu güne kadar geldi. Ben de çok küçük kaldıramaz, askerden gelince söylerim dedim" şeklinde konuştu.

"Annem kim deyince kahroluyorum"

Gerçeği bir tek komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Döndü Ünal, "Sefa evlatlık olduğunu öğrendikten sonra Gül bana geldi, ‘Sen bana 15 bin lira ver, ben İstanbul’dan bir kadın tutayım, Sefa’yla annesinin arasını bulsun’ dedi. Benim o kadar bütçem yok ki zaten, eşim inşaatta çalışıyor. Sefa’nın anneye, babaya hiç bir şeye ihtiyacı yok. Yavrumun evi barkı var, ben onu çok seviyorum. Ama annem kim deyince ben kahroluyorum, çok üzülüyor. Evde mi doğdu, hastanede mi belli değil. Her şey Gül’de bitiyor. Gerçeği bir tek o biliyor" dedi.