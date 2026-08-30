Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla huzurevi sakinleri için 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program kapsamında Zafer Bayramı temalı pasta kesimi gerçekleştirildi. Bayram coşkusunun müzikle taçlandığı etkinlikte, Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu sahne alarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Program kapsamında ayrıca, 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini anlatan 'Zafer Benimdir' belgeseli ile 'Kurtuluş' filmi gösterimi yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayan huzurevi sakinleri, etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.